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عاجل|  ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر

عاجل|  ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ قليل،  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

 

وتستضيف الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ42، إذ “تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات”.

 

وتسعى دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة الثاني والأربعين لقادة دول المجلس الذي يعقد بالمملكة، إلى تعزيز مسيرة التعاون في كافة المجالات لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس.

 

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