السفير والمراقب الدائم لجامعة الأمم المتحدة للسلام يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة

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‏ أشاد السفير والمراقب الدائم لجامعة الأمم المتحدة للسلام ديفيد بويانا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجاه المحتاجين حول العالم، وتقديره لأعمال المركز التي يقدمها للدول والشعوب ذات الاحتياج دون تمييز، مبديًا رغبة جامعة الأمم المتحدة للسلام في توطيد العلاقات مع المركز.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المركز في الرياض أمس الأول، ولقائه بمدير إدارة الشراكات والعلاقات الدولية الدكتور يحيى بن عبدالله الشمري ومديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة هناء بنت عمر سالم.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجامعة الأمم المتحدة للسلام في مجال الأبحاث الإنسانية والمشاريع والبرامج التي ينفذها المركز.