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سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس غداً اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل يرأس غداً اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
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يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية غداً الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة بحضور سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

 

وسيناقش الاجتماع التقارير المالية والإدارية للجنة، وتقرير دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، وتقرير عن المركز السعودي الأولمبي للتدريب، إضافةً لبرامج ومبادرات ومشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن مجلس إدارة الأولمبية يضم في عضويته كلا من صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والعميد شداد بن طالع العمري، وأحمد بن محمد الصبان، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

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