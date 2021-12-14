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السديري يستعرض أبرز المبادرات التي اتخذتها المملكة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

السديري يستعرض أبرز المبادرات التي اتخذتها المملكة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
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المناطق_متابعات

نيابة  عن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ شارك معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم، كمتحدث في الجلسات النقاشية لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي ABLF، الذي تُقام فعالياته بجناح دبي في إكسبو ضمن نسخته الثالثة؛ برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث معاليه خلال أعمال الجلسة النقاشية عن أبرز المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال التعليم؛ لضمان حصول المواطنين على القدرات المطلوبة للمنافسة على مستوى العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومكانة التعليم الأساسية في تحقيق تلك الأهداف.
واستعرض أبرز المشاريع المستدامة الناجحة ومبادرات التنمية في المملكة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تشرف على تلك المبادرات بعد تضمين موضوعاتها في المناهج التعليمية والأكاديمية في المدارس والجامعات، مسترشدةً بمبادئ التعليم من أجل التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأشار السديري إلى أن المملكة تدرك أهمية التعليم والمهارات؛ بوصفهما مصدرين مهمين للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على الدور الأساسي للتعليم والتدريب على المهارات في مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وأكد أهمية حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي، ومشاركة وتبادل أفضل الممارسات والدراسات التعليمية للنهوض بأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكبر، بما في ذلك الحد من الفقر، وتحقيق المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ودعم الوصول إلى التعليم المتميز للجميع، خاصة الفتيات، وتمكين المرأة والشباب على حد سواء.

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