محمد الحارثي يجتمع بمسؤولي تلفزيون تونس وموريتانيا وجيبوتي

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عقد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي , اليوم – على هامش فعاليات الدورة الـ41 لاتحاد اذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض – , اجتماعاً مع مدير عام التلفزة التونسية عواطف دالي لمناقشة التعاون في تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، بالإضافة الى التعاون في تطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي والإنتاج.

كما التقى الحارثي بمدير التلفزة الموريتانية الدكتور محمد محمود أبو المعالي , حيث بحثا خلال اللقاء التعاون بين الجانبين في تطوير المحتوى الاذاعي والتلفزيوني والمجال الإخباري.

فيما اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول مع مدير عام تلفزيون وإذاعة جيبوتي أدن عبد جاما , وناقشا ما يتلق بتطوير العمل الإعلامي المشترك ومجالات العمل الإخباري.