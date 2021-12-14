فيديو| ولي العهد: المملكة تبذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق

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قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن المملكة تبذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

وشدد ولي العهد على أن المملكة تدعو للتعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي بالمنطقة.

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، الشكر لـ مملكة البحري، لرئاستها الدور 41 من اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي كلمته خلال القمة الـ 42 لدول مجلس التعاون الخليجي، أكد سمو ولي العهد، أن اجتماع اليوم يأتي بعد مرور 4 عقود من تأسيس المجلس، في ظل تحديات صعبة، تتطلب المزيد من التنسيق لتعزيز أمن دولنا.

وأشاد سموه بما لمسه خلال زيارته الأخيرة لدول مجلس التعاون، وحرصهم على وحدة الصف، مؤكدًا قوله: “نتطلع لبناء تكتل اقتصادي مزدهر ”