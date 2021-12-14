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الحجرف: أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ

الحجرف: أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ
https://almnatiq.net/?p=1084821
المناطق ـ متابعات

قال نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في القمة 42 لدول مجلس  التعاون التي عقدت بالرياض، إن هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات.

 

وأكد على أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات، مشيدا بنتائج جولة سمو ولي العهد الخليجية الأخيرة.

 

 

وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلال كلمته في قمة الرياض، أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ.

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