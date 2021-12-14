عمادة شؤون الطلاب تقييم فعالية مخيم التسويق الالكتروني وفعالية بريق نور للأيتام

المناطق_الرياض

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود ممثلة في برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين فعاليات مخيم التسويق الالكتروني والذي رعاه معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر وبحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمة والأكاديمية الدكتور محمد النمي وعدد من العمداء ووكلاء العمادة حيث تم عقد ورش عمل بهذه المناسبة كانت الأولى عن خطوات إنشاء المتجر الالكتروني والثانية حملت عنوان تحدى الابتكار.

الجدير بالذكر ان هذا الفعالية الثقافية التعليمية تستمر لمدة يومين ويهدف من خلالها هذا البرنامج إلى إدخال الطلاب والطالبات اللي سوق العمل الالكتروني ، وتبادل الخبرات وتطوير المهارات التسويقية لطلبة الجامعة، وإيجاد بيئة تفاعلية تعليمية بقالب عائلي حميم يمكن طلبة الجامعة من تعلم مهارات التسويق والتجارة الإلكترونية واكتساب الخبرات ومعرفة مكامن الخطأ وتعديلها، وكل ذلك كان من أهل الخبرة في هذا المجال.

من جهة أخرى نظمت العمادة ايضا ممثلة في الشراكة الطلابية مبادرة أطلقت عليها (بريق نور) رعاها عميد شؤون الطلاب الدكتور علي الدلبحي حيث تم فيها استضافة عدد من أبناء جمعيتي إنسان و كيان للأيتام وبمشاركة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة) ومجلس شؤون الأسرة، وجاءت تنظيم هذه الفعالية من خلال فكرة من احد طلاب كلية الطب الطالب عبدالعزيز العبدالكريم.

وتهدف إلى المساهمة في خلق مجتمع حيوي فعال وزيادة الوعي بأهمية التكافل الاجتماعي وتسليط الضوء على الأيتام وزيادة الوعي بضرورة احتضانهم معرفيا وتقديم المعلومات الصحية التثقيفية وبناء منظومة معرفية صحية لتكون مرجعا لأفراد المجتمع بشكل عام والأيتام بشكل خاص.