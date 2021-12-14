بالصور ..الويمني يناقش مقترحات تحويل أسواق الخضار والفواكه بأبها لأسواق نموذجية

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اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني بحضور نائبه المهندس محمد عسيري اليوم بمكتبه مع إدارة الأسواق والمسالخ وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية بقرى ال عاصم, وناقش المجتمعون السبل والمقترحات لتشغيل وإدارة سوق الخضار والفواكه والاسماك بمدينة أبها لتصبح اسواقا نموذجية تسهم في توفير أماكن مميزة للتسوق وفق احدث الأنظمة والمعايير.

وقد تم استعراض المشروع المقترح من الجمعية والهادف الى رفع كفاءة الخدمات الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص وتطوير الأسواق الزراعية وإعادة اليات الدعم لرفع الإنتاجية وتعزيز المنتجات ذات الميز النسبية.

كما ترتكز المبادرة على انشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين ودعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية وانشاء بوابة خاصة لقطاع النخيل والتمور, إضافة الى تنظيم الأسواق القائمة وتخصيص مداخل ومخارج للمتسوقين وأخرى للعاملين والاهتمام بالزي الموحد والنظافة واستخدام التكنولوجيا في منح التصاريح , وإيجاد قاعات لتدريب المزارعين والبائعين كل في اختصاصه, واستقطاب الاسر المنتجة المتميزة لتقديم الخدمات الغذائية وأخيرا توفير مختبر متخصص لفحص الخضار والفواكه والاسماك للتأكد من سلامتها قبل دخولها للأسواق وغيرها من الركائز والمقترحات الهامة.

وفي سياق متصل التقى المهندس عبدالله الويمني بمكتبه برئيس وأعضاء الجمعية التعاونية الزراعية “تهلل”, وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الهامة وفي مقدمتها تأهيل وتطوير المدرجات الزراعية, وأهمية الإرشاد الزراعي والدورات التدريبية، ومشاكل العمالة الزراعية وعمل المعدات الزراعية، إضافة الى مشاكل المياه وآلية الاستفادة من السدود وابراج الخزانات ومحطات رصد الأمطار ، كذلك تم مناقشة ما يوجهه المزارعون في التسويق منتجاتهم وتصاريح الثلاجات، وأسواق النفع العام والمعارض والفعاليات الرسمية، المشاريع المفتوحة، دعم مشاريع زراعة البن.