فيديوجراف| أبرز ما جاء بكلمة سمو ولي العهد بقمة دول مجلس التعاون الـ 42

المناطق ـ خاص

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال كلمته في القمة 42 لدول مجلس التعاون: إننا نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا.

وتابع: نشيد بما لمسناه خلال زياراتنا إلى دول المجلس الشقيقة من حرص بالغ على وحدة الصف، كما نشيد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م.

وأكد سمو ولي العهد على أن المجلس يتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكد سمو ولي العهد على أن المملكة تشدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.