مسؤول بالتعليم يكشف فوائد منصة «العودة للمدرسة»

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أكد مشرف عموم وزارة التعليم للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الغامدي أهمية توعية الميدان التعليمي بمنصة العودة للمدرسة؛ لاحتوائها على إرشادات ونماذج معالجة لأي عقبات تواجهها المدارس وأولياء الأمور على منصة مدرستي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لواقع الميدان التعليمي في مرحلة التعليم عن بُعد، في تعليم الطائف؛ حيث استهل زيارته بالوقوف على مدرسة ثانوية الأندلس بحضور مدير إدارة الاشراف التربوي (بنين)، وتابع سير العملية التعليمية، والتجهيزات التقنية داخل القاعات والفصول، وطريقة التدريس في التعليم المتزامن بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، ومدي تفاعل الطلاب مع معلميهم في المقررات الدراسية.

واطلع مشرف عموم الوزارة علي تقرير مكتب التعليم بغرب الطائف (بنين) في رحلة التعليم عن بُعد، والتي تضمنت عدة مراحل منذ انطلاقة التعليم الالكتروني، والدورات التدريبية التي قدمت في هذا المجال.

كما اجتمع مع مديري مكاتب التعليم الداخلية والخارجية في مكتب غرب الطائف (بنين، بنات ) وعبر برنامج الويبيكس للقسم النسائي؛ حيث تم التآكيد على النشر التوعوي حول منصة العودة للمدرسة، لاحتوائها على إرشادات ومعلومات قيّمة للميدان التربوي ولأولياء الأمور لمواجهة أي عقبات حول منصة مدرستي.