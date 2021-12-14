غدا.. انطلاق العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – تنطلق، الأربعاء، فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة «أ»، وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.

وتفتتح المنافسات عند الـ 12 ظهراً بالتصفيات المبدئية للفئة الأولى، فئة المهرات عمر السنة في 4 مجموعات، تليها فئة المهرات عمر السنتين في 3 مجموعات من ثم فئة المهرات عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وستكون منافسات، الخميس، لفئة الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات وفئة الأفراس من عمر 7 إلى 9 سنوات، وفئة الأفراس عمر 10 سنوات فما فوق، وفئة الأمهار عمر السنة في 3 مجموعات.

ويتواصل العرض في يومه الثالث بفئة الأمهار عمر السنتين في مجموعتين، وفئة أمهار عمر الثلاث سنوات من مجموعة واحدة، وفئة الفحول من 4 إلى 6 سنوات في مجموعتين، وفئة الفحول من 7 إلى 9 سنوات، وأخيراً فئة الفحول من 10 سنوات فما فوق.

وسيكون حفل الختام السبت المقبل للبطولات النهائية، ويشهد 6 بطولات للمهرات عمر سنة والمهرات عمر السنتين والثلاث والأفراس والأمهار عمر السنة والأمهار عمر السنتين والثلاث والفحول، كما سيكون هناك 4 بطولات أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ «للمهرات والأفراس والأمهار والفحول».

من جانبه، أكد على بن فهد السهلي مدير الإعلام بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، أن اللجان المنظمة للبطولة أنهت جميع الاستعدادات لتنظيم العرض، وانتهت لجنة التسجيل من استقبال الخيل وترقيمها.

وقال: «العرض الدولي الذي يجرى تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، يعد من أهم بطولات جمال الخيل عالمياً، وهو يحمل التصنيف «أ» ثاني أعلى تصنيف في بطولات جمال الخيل على مستوى العالم، وسجل العرض الدولي نجاحات متتابعة طوال الأعوام الماضية، وهذا بفضل الله ثم الدعم الكبير الذي تجده الفروسية من قبل القيادة الرشيدة».

وأضاف: «العمل على تنظيم هذا العرض مستمر بمتابعة اللجان المنظمة تحت إشراف عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وعبدالعزيز المقبل مدير عام المركز، وفي هذه النسخة هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وهو عامل أساسي من عوامل النجاح لعملية التنظيم للعرض، وسيكون الدخول للجماهير ووسائل الإعلام مفتوح طوال أيام المنافسات والتي ستكون بمشيئة الله من الـ 12 ظهراً وحتى الـ 8 مساءً عبر البوابة الخاصة لهم».