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أمير جازان يدشن مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله غداً

أمير جازان يدشن مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله غداً
https://almnatiq.net/?p=1084893
المناطق_جازان

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، وعددًا من المشروعات الصحية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت “209.278.271” ريالا، ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، أن المشروعات التي ستدشن تشمل إعادة فتح مستشفى جازان بعد اكتمال عملية تأهيله، ومشروعات تطوير بيئة العمل والمستفيدين بكل من مستشفى أبو عريش العام، ومستشفى ضمد العام، وإدارات الجودة، وسلامة المرضى، والشؤون القانونية، والمراجعة الداخلية، والوثائق والمحفوظات، والمشتريات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، مبيناً أن المشروعات تشمل استحداث أقسام الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة الريث ومستشفى محافظة العيدابي وتطوير مراكز الرعاية الأولية بصبيا والبديع والقرفي وجريبة والخشابية، وتطوير قسم الأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وقسم الولادة وسكن العاملين بمستشفى صامطة

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