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قائد القوات البرية يدشن طائرات الصقر الأسود

قائد القوات البرية يدشن طائرات الصقر الأسود
https://almnatiq.net/?p=1084896

دشن معالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير طائرات الصقر الأسود التابعة للقوات البرية الملكية السعودية بالمنطقة الشمالية.

حضر التدشين قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعدد من قادة الأسلحة والهيئات.

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