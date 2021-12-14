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المملكة تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في المنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية

المملكة تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في المنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية
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فازت المملكة العربية السعودية برئاسة لجنة أمن الطيران بالمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك بإجماع الدول الأعضاء وبذلك تستمر المملكة برئاسة لجنة أمن الطيران للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لدور المملكة المحوري وجهودها الإيجابية في التعامل مع معطيات صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس بكل وضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالطيران المدني.

وقدمت المملكة جهودا كبيرة لدعم أمن الطيران في العالم من خلال إطلاق برامج ومبادرات المنظمة العربية للطيران المدني علاوة على إيفاد الخبراء السعوديين للعمل في المنظمات المتخصصة، فضلاً عن استضافة المملكة للمقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA RSOO التابع للإيكاو، والمقر الدائم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP-MID التابع للإيكاو.

يذكر أن المملكة عضو بالمنظمة منذ تأسيسها عام 1996م التي تتكون من 21 دولة، كما أن المنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول في مجال الطيران المدني.

وشاركت المملكة في إنشاء وتأسيس المنظمة العربية للطيران المدني إلى جانب شقيقاتها من الدول العربية، ولن تدخر جهداً في التأكيد على العمل العربي المشترك بما يكفل التطوير الآمن والمستمر لقطاع الطيران المدني العربي.

 

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