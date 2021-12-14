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أمير قطر يوجه رسالة لـ المملكة بعد نجاح القمة 42 لمجلس التعاون

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أمير قطر يوجه رسالة لـ المملكة بعد نجاح القمة 42 لمجلس التعاون

أمير قطر يوجه رسالة لـ المملكة بعد نجاح القمة 42 لمجلس التعاون
https://almnatiq.net/?p=1084903
المناطق ـ متابعات

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء الشكر للمملكة قيادة وشعبا على إنجاح القمة الخليجية الثانية والأربعين، والتي اختتمت أعمالها منذ قليل.

وأكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر: “سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكدت نتائج اجتماعاتها أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وعلى تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات.. الشكر للمملكة قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال”.

ووصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى المملكة اليوم،  وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

 

 

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