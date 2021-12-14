احدث الأخبار

المجلس الأعلى لدول التعاون: نرفض أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد
أبرز المواد
 مجلس التعاون: ميليشا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تقيم لقاء توجيهياً لمنسوبي الفرع
أبرز المواد
 الأمير سعود بن طلال يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أبرز المواد
 أمير قطر يوجه رسالة لـ المملكة بعد نجاح القمة 42 لمجلس التعاون
أبرز المواد
 المملكة تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران في المنظمة العربية للطيران المدني للمرة الثانية
أبرز المواد
 قائد القوات البرية يدشن طائرات الصقر الأسود
أبرز المواد
 أمير جازان يدشن مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله غداً
أبرز المواد
 غدا.. انطلاق العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية
أبرز المواد
 بوكا جونيورز بطلاً لـ كأس مارادونا بعد فوزه على برشلونة بركلات الترجيح
أبرز المواد
 اكتمال الطرح العام الثانوي لشركة الاتصالات السعودية بحجم طرح بلغ 12 مليار ريال
أبرز المواد
عاجل

أمير قطر يوجه رسالة لـ المملكة بعد نجاح القمة 42 لمجلس التعاون

عاجل

ماذا جاء في البيان الختامي لـ قمة مجلس التعاون الـ 42 في الرياض؟

المجلس الأعلى لدول التعاون: نرفض أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل

المجلس الأعلى لدول التعاون: نرفض أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد

أبرز المواد
مجلس التعاون: ميليشا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي

مجلس التعاون: ميليشا الحوثي تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي

أبرز المواد
هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تقيم لقاء توجيهياً لمنسوبي الفرع

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تقيم لقاء توجيهياً لمنسوبي الفرع

أبرز المواد

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تقيم لقاء توجيهياً لمنسوبي الفرع

هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تقيم لقاء توجيهياً لمنسوبي الفرع
https://almnatiq.net/?p=1084913
المناطق_الحدود الشمالية

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية لقاءً توجيهياً لمنسوبي الفرع ألقاه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن علي عبدلي .

وقد تطرق فضيلته خلال اللقاء إلى أهمية استشعار القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فهم سلف الأمة ، ومايترتب على تركه من مفاسد عظيمة، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أهمية الإخلاص في العمل واستشعار الأمانة والتعامل مع المخالف بالحكمة والموعظة الحسنة ، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مقام الرئاسة ، مشدداً على أهمية تفعيل الحملات التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة وعموم المناشط التوعوية ،من خلال المساهمة بنشرها عبر كافة الوسائل المتاحة لتعم فائدتها المجتمع ،ومنوهاً في الوقت نفسه إلى أهمية تحفيز بيئة العمل واجتناب ما من شأنه التثبيط والتخاذل،
كما حذر فضيلته من الأفكار المنحرفة ، والانسياق خلف الشائعات المغرضة التي هدفها إغاضة الصدور على ولاة الأمور ، في ظل أن هذه الشعيرة تحظى بالاهتمام البالغ من ولاة الأمر وفقهم الله .

وأوضح فضيلته الدور البارز والجهود الجبارة التي يبذلها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند وما لتوجيهاته المستمرة من أثر بالغ ومثمر في كافة الخطوات البارزة التي حققتها الرئاسة وفروعها .

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله .

 

Advertisements
Advertisements

 

روابط ذات صلة

تنبيه من الأرصاد لأهالي “الشمالية”.. موجة غبار تضرب المنطقة

تنبيه من الأرصاد لأهالي “الشمالية”.. موجة غبار تضرب المنطقة
هيئة الأمر بالمعروف تفعّل حملة مكارم الأخلاق عبر شاشات جامعة الملك عبدالعزيز

هيئة الأمر بالمعروف تفعّل حملة مكارم الأخلاق عبر شاشات جامعة الملك عبدالعزيز
الأمير فيصل يدشن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالحدود الشمالية

الأمير فيصل يدشن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالحدود الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements