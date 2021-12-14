هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الحدود الشمالية تقيم لقاء توجيهياً لمنسوبي الفرع

المناطق_الحدود الشمالية

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية لقاءً توجيهياً لمنسوبي الفرع ألقاه فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن علي عبدلي .

وقد تطرق فضيلته خلال اللقاء إلى أهمية استشعار القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فهم سلف الأمة ، ومايترتب على تركه من مفاسد عظيمة، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أهمية الإخلاص في العمل واستشعار الأمانة والتعامل مع المخالف بالحكمة والموعظة الحسنة ، والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من مقام الرئاسة ، مشدداً على أهمية تفعيل الحملات التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة وعموم المناشط التوعوية ،من خلال المساهمة بنشرها عبر كافة الوسائل المتاحة لتعم فائدتها المجتمع ،ومنوهاً في الوقت نفسه إلى أهمية تحفيز بيئة العمل واجتناب ما من شأنه التثبيط والتخاذل،

كما حذر فضيلته من الأفكار المنحرفة ، والانسياق خلف الشائعات المغرضة التي هدفها إغاضة الصدور على ولاة الأمور ، في ظل أن هذه الشعيرة تحظى بالاهتمام البالغ من ولاة الأمر وفقهم الله .

وأوضح فضيلته الدور البارز والجهود الجبارة التي يبذلها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند وما لتوجيهاته المستمرة من أثر بالغ ومثمر في كافة الخطوات البارزة التي حققتها الرئاسة وفروعها .

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – وفقه الله .