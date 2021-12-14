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إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد

إدارة “تعليم الجوف” تنفذ لقاءً لمشرفي التوجيه والإرشاد
https://almnatiq.net/?p=1084919
المناطق_الجوف

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الإرشاد والتوجيه “بنين” اللقاء الأول لمشرفي التوجيه والإرشاد على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم للفصل الدراسي الثاني، في مقر جمعية التنمية الأسرية بسكاكا “تواد”.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” محمد بن عطا السياط أن اللقاء أتى للارتقاء بعمل التوجيه والإرشاد، وتبادل الخبرات بين المشرفين.

 

وتناول اللقاء عدد من المحاور، مثل: التعريف بالرعاية الطلابية وقدمه مشرف التوجيه والإرشاد عبدالرحمن بن إبراهيم العقيل استعرض فيه التعامل مع المشكلات الطلابية وحالات الطلاب في مدارس التعليم العام، وفي المحور الثاني تناول مشرف التوجيه والإرشاد حمدان بن محارب الوردي آلية التحويل للرعاية الطلابية، واستعرض فيه آليات الحالات الطلابية ورد مشرف التوجيه على هذه الحالات، واستعرض مشرف التوجيه والإرشاد عمر بن عبدالله الراشد محور الخطة التشغيلية الصادرة من الإدارة العامة للإرشاد الطلابي ومناقشة أبرز المستجدات فيها، وفي المحور الرابع تناول مشرف التوجيه والإرشاد غيث بن فهد السنيدي التقارير الإرشادية الواردة من المدارس وآلية إعدادها، وقدم مشرفي التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم في سكاكا نايف بن خالد الغميز وراضي بن ملفي الشمري محور بعنوان تحفيز الموجهين المتميزين ومتابعة المقصرين وترشيح الموجهين المقصرين وتحديد القصور واستهدافهم بدورات تدريبية، وقدم مشرف التوجيه والإرشاد نايف بن طراد الدرباس محوراً بعنوان تبادل الخبرات بين الموجهين الطلابيين ولقاءات مشرفي المكاتب بالموجهين الطلابيين.

هذا وقد خرج اللقاء في ختامه بالعديد من التوصيات ، أهمها: إقامة برنامج تبادل الخبرات وفق الآلية المتفق عليها في اللقاء، تكريم الموجهين الطلابيين المتميزين، معالجة جوانب القصور لدى بعض الموجهين الطلابيين وفق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء، إظهار العمل الإرشادي في المكاتب والمدارس إعلامياً من خلال المنسقين الإعلاميين، متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، تزويد الموجهين الطلابيين بآليات التعامل مع حالات الطلبة التي تحتاج تدخل تخصصي بالتعاون مع مشرفي الرعاية الطلابية، عقد لقاءات خاصة بالموجهين الطلابيين على مستوى المكاتب.

 

 

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