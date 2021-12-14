جامعة الأميرة نورة تنظم محاضرة بعنوان “العنف ضد المرأة من منظور شرعي ونظامي”

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نظّم مركز الاستشارات الأسرية “ترابط” في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، محاضرة قانونية بعنوان “العنف ضد المرأة من منظور شرعي ونظامي”، استهدفت منسوبات وطالبات الجامعة بهدف التوعية بالأنظمة والإجراءات القانونية لمواجهة العنف ضد المرأة.

وتضمنت محاور المحاضرة التي قدمتها المحامية نورة السلامة: مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله، وكيفية الوقاية من العنف، وأبرز الخدمات المساندة المقدمة للضحايا، وعرض قضايا الصلح الأسري في النيابة العامة، وأهم الأنظمة والإجراءات القانونية في قضايا العنف الأسري، والتعريف بالبرامج والأنظمة الداعمة لتمكين المرأة السعودية.

كما قدّم المركز محاضرة توعوية بعنوان “احم نفسك”، ركزت فيها رئيسة مركز الاستشارات الأسرية إيمان العمر، على الجانب النفسي والاجتماعي المرتبط بالعنف ضد المرأة وضحاياه وأشكاله، واختتمت المحاضرتان السابقتان بتقديم استشارات قانونية من جمعية مودة للمشاركات داخل مقر مركز ترابط.

وتأتي هذه المحاضرات التوعوية في إطار اهتمام جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بدعم المرأة وقضاياها، والتنوير بحقوقها باختلاف اتجاهاته النفسية والاجتماعية والتعليمية.