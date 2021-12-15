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ولي العهد يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

ولي العهد يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
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المناطق ـ متابعات

استقبل سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، سمو وزير الرياضة ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم.

جاء ذلك بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لـ كأس العالم للأندية.

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