ولي العهد يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

استقبل سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، سمو وزير الرياضة ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم.
شاهد.. #ولي_العهد يستقبل نادي #الهلال بمناسبة تحقيقه كأس دوري أبطال آسيا
ـ ماذا قال لهم؟
تفاصيل:https://t.co/mUqWQuOG3k pic.twitter.com/unEbl0BfiW
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 14, 2021
جاء ذلك بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لـ كأس العالم للأندية.
سمو #ولي_العهد يستقبل سمو #وزير_الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة #نادي_الهلال والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة #دوري_أبطال_آسيا 2021 والتأهل لـ #كأس_العالم_للأندية
التفاصيل: https://t.co/mUqWQv6gUS pic.twitter.com/6EFLZaH5AU
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) December 14, 2021
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