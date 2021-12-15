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أمانة الطائف تعزز تحسين المشهد الحضري وتعالج برنامج التشوه البصري فوريا

أمانة الطائف تعزز تحسين المشهد الحضري وتعالج برنامج التشوه البصري فوريا
https://almnatiq.net/?p=1084941
المناطق_الطائف

قامت فرق العمل الميدانية بأمانة الطائف بتنفيذ أعمال الإصلاح والمعالجة لأكثر من 2900 عامود إنارة بالشوارع الرئيسة والأحياء، منها أعمدة تمت صيانها وأخرى جرى تغييرها بالكامل، نظراً لتعرضها للتلف جراء الحوادث المرورية.

وقد عززت أمانة الطائف جهود بالطائف وضواحيها ببرامج مختلفة تهدف إلى القضاء على كافة أشكال تشوه المظهر العام، وعملت وفق برنامج لتطوير آلية التعامل مع التشوهات والرصد والمعالجة الفورية، ومتابعة عدم تكرارها مستقبلاً من خلال إيجاد حلول تضمن عدم تكرارها.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة ضاعفت الأعمال الميدانية والمتعلقة بمشاريع تحسين المشهد الحضري، تماشياً مع مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل) بزيادة أعداد الفرق العاملة، ورصد استقبال الملاحظات والتعامل الفوري معها بما يحقق التطلعات ويضمن سلامة وراحة الأهالي.

وتشمل أعمال تحسين المشهد الحضري إصلاح حفر الشوارع ورفع الهياكل الخربة والتالفة، ومعالجة الحواجز الخرسانية وإزالة مخلفات الهدم والبناء ومعالجة حاويات النفايات ومعالجة الكتابات العشوائية وغيرها من مشاريع القضاء على التشوهات البصرية.

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