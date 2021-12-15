مسابقة “المزاين” تعلن 3 فائزين في يومها الثالث بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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واصلت أشواط مسابقة المزاين يومها الثالث في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 في مقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حيث شملت المسابقات فئة “جير بيور قرناس”.

وفاز بالمركز الأول الصقر (البدر) للصقار سيف أحمد عبيد الفلاسي، وفاز بالمركزين الثاني والثالث الصقار خالد ناصر مذكر الهاجري، بصقريه (ربدان) و(مرعب).

وكان نادي الصقور السعودي، الذي ينظم المهرجان حتى الـ 16 من ديسمبر الجاري، قد أعلن عن جوائز تبلغ نحو 25 مليون ريال لمسابقتي المهرجان “الملواح” و”المزاين”، حيث خصص منها 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين بفئاتها السبع.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حقق اعترافًا دوليًا كأكبر مهرجان للصقور عالميًا، وسُجل في موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين من حيث عدد الصقور المشاركة.