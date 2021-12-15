رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

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التقى رئيس مجلس النواب الليبي المُكلف فوزى النويرى في طرابلس الليلة الماضية، بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى وليامز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات بالعمل على جميع المسارات السياسية والدستورية والأمنية بشكل متواز؛ لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما استعرضا وفقاً لوكالة الأنباء الليبية تطورات الأوضاع في ليبيا على الأصعدة كافة، وفي مقدمتها السياسية والأمنية، بالإضافة لمناقشة ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة، ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.