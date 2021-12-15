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مانشستر سيتي يضرب ليدز يونايتد بسباعية نظيفة

مانشستر سيتي يضرب ليدز يونايتد بسباعية نظيفة
https://almnatiq.net/?p=1084977
المناطق_وكالات

عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه ليدز يونايتد 7 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز أستون فيلا على مضيفه نوريتش سيتي 2 – صفر.

وعلى ملعب الاتحاد حسم مانشستر سيتي فوزه على ليدز بثلاثة أهداف في الشوط الأول وأربعة أهداف في الشوط الثاني.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة من 17 مباراة متفوقا بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول الذي خاض 16 مباراة. وتوقف رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح فيل فودين التسجيل لسيتي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف جاك جراليش الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه البلجيكي كيفين دي بروين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أحرز الجزائري رياض محرز رابع أهداف سيتي في الدقيقة 49 ثم سجل دي بروين الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وسجل جون ستونز الهدف السادس لسيتي في الدقيقة 74 وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز ناثان آكي الهدف السابع.

وعلى استاد كارو رود واصل أستون فيلا صحوته تحت قيادة مدربه ستيفين جيرارد وفاز على ملعب نوريتش بهدفين دون رد.

تقدم جاكوب رامزي بهدف في الدقيقة 34 ثم أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 22 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد نوريتش عند عشر نقاط في المركز الأخير.

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