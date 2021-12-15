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وزير الرياضة: الدعم السخي الذي يقدمه ولي العهد للأندية أسهم بشكل مباشر في حصد الإنجازات

وزير الرياضة: الدعم السخي الذي يقدمه ولي العهد للأندية أسهم بشكل مباشر في حصد الإنجازات
https://almnatiq.net/?p=1084984
المناطق_الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، على دعمه المستمر للقطاع الرياضي، وتحفيزه الكبير للرياضيين الذين حققوا الإنجازات ورفعوا راية المملكة عاليًا في مختلف المحافل العالمية والقارية والإقليمية.

جاء ذلك بمناسبة استقبال سمو ولي العهد لسمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وذلك بعد تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وقال سمو وزير الرياضة في تصريح صحفي: “يعد هذا الاستقبال الكريم من لدن سموه تجسيداً واضحاً وجلياً على الدعم والاهتمام بالقطاع الرياضي وبكل الرياضيين واللذين أثمرا – بعد توفيق الله سبحانه – في الاستمرار بحصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتلاحقة، حيث يتقدم القطاع الرياضي بخطوات متسارعة ونوعية بفضل رؤية المملكة 2030، والتي استهدفت الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال في مختلف الرياضات، إضافة إلى استمرار استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية”.

وأضاف سموه: “الدعم السخي الذي تجده الأندية الرياضية من قبل سمو ولي العهد، كان أحد أهم الأسباب وأبرزها – بعد توفيق الله – التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق التطلعات، وحصد الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية، وما استقباله –حفظه الله – لمنسوبي نادي الهلال إلا دليل واضح على هذا الاهتمام والدعم الكبيرين، وتكريم لكل من يسهم في تحقيق المنجزات لهذا الوطن الغالي ورفع راية الوطن عالياً”.

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