نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان يُعبر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين وولي العهد

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عبر صاحب السمو السّيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما لقيه والوفد المرافق له في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حُسن استقبال وضيافة.

جاء ذلك في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد عقب مشاركته في أعمال الدورة بالرياض.