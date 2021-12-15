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دراسة: كورونا يصيب الخلايا الدهنية والمناعية

دراسة: كورونا يصيب الخلايا الدهنية والمناعية
https://almnatiq.net/?p=1084999
المناطق_وكالات

كشفت دراسة عن أن فيروس كورونا يصيب الخلايا الدهنية وبعض الخلايا المناعية الموجودة في الدهون وفقًا لما نشر في «livescience».

وأفادت «نيويورك تايمز» أن فيروس كورونا قد يصيب بشكل مباشر الخلايا الدهنية والخلايا المناعية المحددة الموجودة في الأنسجة الدهنية، ووفقا لدراسة نشرت في قاعدة بيانات bioRxiv في 25 أكتوبر، أجرى العلماء تجارب على الأنسجة الدهنية التي حصل عليها من جراحات السمنة، لمعرفة ما إذا كان يمكن إصابة الأنسجة بفيروس كورونا.

ووجدوا أن الخلايا الدهنية، المعروفة باسم الخلايا الشحمية، يمكن أن تصاب وتطور مستوى منخفضا من الالتهاب، ووجدوا أن الخلايا المناعية الموجودة داخل الأنسجة الدهنية، التي تسمى الضامة، أصيبت أيضا بالعدوى وأطلقت استجابة التهابية أكثر كثافة.

وبالإضافة إلى هذه التجارب، فحص الفريق الأنسجة الدهنية للمرضى الذين توفوا بسبب عدوى كورونا، ووجدوا جزيئات فيروس كورونا في الدهون التي تحيط بأعضاء مختلفة، ويمكن للفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإنفلونزا أن تنحرف في الأنسجة الدهنية، كطريقة للاختباء من جهاز المناعة.

وقال الخبراء إن فيروس كوفيد 19 يمكنه أن يفعل شيئًا مشابها ما يجعل الدهون خزانا للفيروس.

فمنذ الأيام الأولى للوباء، واجه الأشخاص المصابون بالسمنة خطرا أكبر للإصابة بأعراض حادة تتطلب دخول المستشفى والموت من «كوفيد 19»، حسبما أفادت «لايف ساينس» سابقا، وحاول عدد من النظريات تفسير سبب زيادة الدهون من خطر نتائج «كوفيد 19» السيئة.

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