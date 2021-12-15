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ولي عهد الكويت يشكر خادم الحرمين وولي العهد.. ويشيد بما توصلت إليه القمة الخليجية بالرياض

ولي عهد الكويت يشكر خادم الحرمين وولي العهد.. ويشيد بما توصلت إليه القمة الخليجية بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1085007
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أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللتين حظي بهما والوفد المرافق، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الكويت في برقيتين شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بناءة، ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.
وسأل سموه المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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