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مشروب الشوكولاتة.. والأرق

مشروب الشوكولاتة.. والأرق
https://almnatiq.net/?p=1085011
المناطق_الرياض

يعانى بعض الناس من الأرق وقلة النوم ليلًا، ربما بسبب الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة وغيرها من العوامل التي تؤثر على النوم، وأشار تقرير بموقع «إكسبريس» إلى أن مشروب الشوكولاتة الساخنة يسبب الأرق والمعاناة في النوم.

وكشف طبيب تغذية أن تناول فنجان من الشوكولاتة الساخنة قبل النوم قد يكون «فكرة سيئة» ويسبب الأرق، حيث أوضح أن البنكرياس الذي ينتج الأنسولين، لا يعمل بشكل جيد ليلًا لذلك لن يكون جاهزًا للتخلص من هذا المشروب، ما يترتب عليه ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو أمر سيئ يؤثر سلبًا على دورة النوم لديك، وكذلك جسمك، بحسب «ديلي ميل» الإنجليزية.

على الرغم من أن تناول الشوكولاتة الساخنة يمنحنا الدفء والراحة، ولكنها تحتوي على جرعة «كبيرة» من السكر، لذلك ينصح الأطباء بعدم تناول أي أطعمة أو مشروبات سكرية قبل النوم، حيث أوضح الطبيب أن أي دهون تستهلكها ستؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم بشكل أسرع خاصة في الليل مقارنة بالنهار، حيث تستغرق وقتًا طويلًا في الانخفاض، وهذا من شأنه أيضًا أن يسبب لك صعوبة في النوم جيدًا.

وتحتوي الشوكولاتة الساخنة أيضًا على مادة الكافيين التي تؤثر سلبًا على النوم، بجانب مزيج السكر والدهون، كما تحتوي على مادة كيميائية معروفة باسم «الفينيثيلامين» التي تسبب الأرق أيضًا، فقد يكون المشروب لذيذًا ولكن من محتوياته يجب أن تدرك أنه ليس مثاليًا لروتين النوم.

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