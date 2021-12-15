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يوتيوب يعلن عودة خدماته للعمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين

يوتيوب يعلن عودة خدماته للعمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين
https://almnatiq.net/?p=1085017
المناطق_وكالات

صرح موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت اليوم الثلاثاء أنه حل مشكلة تسببت في تعذر وصول آلاف المستخدمين إلى منصته أو مواجهتهم بطأ في الخدمات.

وكان موقع داون ديتكتور الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت أظهر أن هناك أكثر من 15 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على يوتيوب. ويتتبع الموقع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

وقال يوتيوب على تويتر “إذا كنتم قد واجهتم بطأ في الخدمات عن المعتاد أو مشكلة في الدخول على يوتيوب في وقت سابق اليوم- فقد وجدنا حلا لذلك. المشكلة استمرت نحو 20 دقيقة”.

تسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات أمازون السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي مما أدى إلى تعذر الوصول إلى نتفلكس وديزني+ وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في أمازون.

وقال موقع تول تيستر الذي يراجع أدوات الإنترنت إن يوتيوب واجه 65 انقطاعا على مدار الاثني عشر شهرا المنصرمة.

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