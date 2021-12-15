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المضادات الحيوية أو جراحة الزائدة الدودية.. أيهما أفضل؟

المضادات الحيوية أو جراحة الزائدة الدودية.. أيهما أفضل؟

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المضادات الحيوية أو جراحة الزائدة الدودية.. أيهما أفضل؟

المضادات الحيوية أو جراحة الزائدة الدودية.. أيهما أفضل؟
https://almnatiq.net/?p=1085019
المناطق_الرياض

أصبحت المضادات الحيوية الآن علاجا مقبولا للخط الأول لمعظم الأشخاص المصابين بالتهاب الزائدة الدودية، وفقا لنتائج مقارنة تجربة عقاقير المضادات الحيوية واستئصال الزائدة الدودية «CODA» وإرشادات علاج محدثة لالتهاب الزائدة الدودية من الكلية الأمريكية للجراحين.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في «New England Journal of Medicine»، قال الباحث الرئيسي المشارك وأستاذ ورئيس مشارك في الجراحة في كلية الطب بجامعة واشنطن: «النتائج الأخرى تفضل إما المضادات الحيوية أو الجراحة، ويبدو أن المضادات الحيوية هي العلاج المناسب لكثير من مرضى التهاب الزائدة الدودية، ولكن ليس جميعهم على الأرجح».

وأضاف الباحث: «بينما كانت هناك مزايا وعيوب لكل علاج، وجدنا أن كلا العلاجين آمن، ومن المرجح أن يقدر المرضى هذه النتائج باختلاف الأعراض والمخاوف والظروف الخاصة بهم».

بالنظر إلى هذه النتائج وإرشادات العلاج الجديدة، من المهم للجراحين والمرضى مناقشة إيجابيات وسلبيات كل من الجراحة والمضادات الحيوية في تحديد العلاج الأفضل لذلك الشخص في التوقيت المناسب.

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