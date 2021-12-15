المغرب.. تحذير رسمي من انتكاسة وبائية ودعوة لتلقي اللقاحات

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حذرت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الثلاثاء مما أسمته انتكاسة وبائية في البلاد، بسبب “تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية”، كما دعت إلى الإسراع في أخذ جرعات اللقاح.

وأشار بيان وزارة الصحة إلى “تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا”.

وأضافت أنه “للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية.. والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة”.

وسجل المغرب اليوم 219 إصابة جديد بفيروس كورونا ارتفاعا من 62 أمس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763 حالة. ولم تسجل أي وفاة مقارنة مع حالتين أمس لتصل أعداد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14798.

وبلغت أعداد الملقحين بالجرعة الأولى في المملكة 24475639، وبالجرعة الثانية 22797887، وبالجرعة الثالثة 2099402.

وسجلت الوزارة في وقت سابق تراجع الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التلقيح في 21 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وما صاحبه من جدل واحتجاجات.

كما أرجع مراقبون التراجع في الإقبال على التطعيم إلى إعلان حاصلين على اللقاحات في وسائل الإعلام عن تعرضهم أو ذويهم لمضاعفات بسبب اللقاح، وصلت إلى حدوث عاهات وفي بعض الحالات إلى الوفاة.

ونفت الوزارة ذلك في وقت سابق وقالت إن ما حدث لهم لا علاقة له باللقاح وأنه آمن.