“فايزر”: الأقراص المضادة لكورونا تقلل من خطر الوفاة بنسبة 90%

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أوضحت شركة فايزر الأميركية، الثلاثاء، إن التحاليل النهائية لقرصها المضاد لكورونا، لا تزال تظهر فعالية تقترب نسبتها من 90% في الوقاية من دخول المستشفيات والوفيات في المرضى من الفئات المهددة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار من فيروس كورونا.

وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي، أن دواءها الذي يؤخذ عن طريق الفم، تبلغ نسبة فعاليته نحو 89% في الوقاية من دخول المستشفيات والوفاة عند المقارنة بدواء وهمي (قرص مشابه بدون مادة فعالة)، استناداً إلى نتائج مؤقتة في نحو 1200 شخص. وشملت البيانات المعلنة، الثلاثاء، 1000 شخص.

ولم يتوف أي شخص في التجربة ممن تلقوا عقار “فايزر” مقارنة مع وفاة 12 من متلقي الدواء الوهمي. وكان المشاركون غير ملقحين وعرضة لمخاطر عالية لتطور حالات خطيرة من (كوفيد-19).

وأشارت الشركة إلى أن علاجها الذي سيطرح في الأسواق تحت اسم “باكسلوفيد” يفترض أن يكون فعّالًا أيضاً ضدّ المتحور “أوميكرون”.

وقال ألبرت بورلا المدير العام لشركة “فايزر”، في بيان، “هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه إنقاذ أرواح المرضى في العالم”، مضيفاً أن “المتحورات المقلقة مثل (أوميكرون) زادت من الحاجة لخيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس”.

كما أعلنت “فايزر” نتائج مبكرة من تجربة سريرية ثانية كشفت أن العقار خفض نسب دخول المستشفيات بنحو 70% لحوالي 600 من البالغين المهددين.

ولا يوجد في الوقت الراهن أي أدوية مصرح بها مضادة لمرض كوفيد-19 تؤخذ عن طريق الفم في الولايات المتحدة.

وقالت شركة “فايزر” إنه من الممكن تجهيز 180 ألف جرعة من الدواء للشحن هذا العام، وتعتزم إنتاج 80 مليون جرعة على الأقل في 2022.

وتستند النتائج إلى الاختبارات التي أُجريت على جميع المشاركين (2200 شخص)، مؤكّدة النتائج الأولية التي أعلنتها “فايزر” في مطلع نوفمبر الماضي.

وتستخدم حبوب “فايزر” فئة من مضادات الفيروسات تسمى “مثبطات الأنزيم البروتيني” تمنع عمل إنزيم أساسي لتكاثر الفيروس.

في المقابل، يمكن وصف حبة أو قرص بسرعة للمريض الذي سيأخذها بسهولة في المنزل. وتتطلب علاجات “فايزر” ومجموعة “ميرك”، التي طوّرت أيضاً حبة لمعالجة الإصابة بـ(كوفيد-19)، والتي تتسبب في آثار جانبية قليلة، أخذ 10 جرعات على مدى 5 أيام.

جرعة ثالثة

وكانت “فايزر” قد قالت في بيان الأسبوع الماضي، إن الجرعة الثالثة من لقاحها المضاد لكورونا والذي طورته إلى جانب شركة “بيونتك” الألمانية، قضت على “أوميكرون” في التجارب المخبرية، بحسب بيان.

وأوضح البيان، أن اللقاح المضاد “لا يزال فعّالاً” ضد متحور “أوميكرون” بعد “ثلاث جرعات”، مشيراً إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحور “بحلول مارس”.

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، “لا يزال اللقاح فعّالاً ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد المتحور أوميكرون، في حال تناول ثلاث جرعات منه”، بحيث “قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور”.

وتأتي النتائج المبكرة للشركات بعد يوم من إعلان العلماء في جنوب إفريقيا عن نتائج الاختبارات المعملية المبكرة التي تشير إلى أن لقاح “فايزر”، ينتج “واحداً من أربعين” من الأجسام المضادة المقاومة لمتحور “أوميكرون”، مقارنة بأدائه ضد النسخة الأصلية من الفيروس.

وأُعلن عن اكتشاف المتحور “أوميكرون” لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، وتبعه إعلان العديد من الدول تعليق الطيران مع دول جنوبي إفريقيا.