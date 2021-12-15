“الفلوس دي حلال يا ولد عمي؟”.. فرحة مؤثرة لمسن مصري بعد فوزه بمكافأة مالية(فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن مصري حظي على انتشار واسع بسبب ردة فعل عقب فوزه بمبلغ مالي ثمانية آلاف جنيه بعد مشاركته بالصدفة في برنامج “مذيع الشارع”.

ونشر الإعلامي المصري، أحمد رأفت، مقدم برنامج “مذيع الشارع” على حسابه في “تويتر” الحلقة الجديدة من مسابقته والتي قابل فيها المسن “عبدالعظيم” الذي خرج بخمس جنيهات لشراء “طعمية”.

وسأل “رأفت” المسن عن الشيء الذي يرتديه على رأسه، ليُجيب أنها “عمامة” ليفوز بثلاثة آلاف جنيه، فيما كان منه إلا أن دخل في صدمة، وقال للمذيع: “حلال دا يا ولد عمي”، وكرر ذلك أكثر من مرة.

ولم يمتالك المذيع نفسه واحتضن المسن، وقدم له سؤال ثانٍ بما هو يحمله، لُجيب أنه “قفص عيش” وبذلك يفوز بخمسة آلاف جنيه أخرى، ويواصل البكاء، ويسأل “رأفت”: “يعني حلال الفلوس دي”.