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ما هي أسباب انخفاض المناعة خلال فصل الشتاء؟.. إخصائية توضح

ما هي أسباب انخفاض المناعة خلال فصل الشتاء؟.. إخصائية توضح
https://almnatiq.net/?p=1085051
المناطق_الرياض

كشفت الدكتورة ريما سلمان، إخصائية التغذية، عن أسباب انخفاض المناعة خلال فصل الشتاء، وصحة ما يتردد حول منع المشروبات الباردة في الشتاء.

وقالت الدكتورة ريما في تصريحات لبرنامج «سيدتي» المذاع على قناة روتانا خليجية: إن انخفاض درجه حرارة الإنسان خلال الشتاء والتي تصل لقرابة 37.4% على حسب الشخص؛ حيث يكون درجة حرارة الجو أقل، يجعل الجسم يشعر بالبرد داخليًا الأمر، الذي يجعل الجسم يعمل بشكل أكبر لتوحيد درجة الحرارة الداخلية بالخارجية.

وأوضحت أن المناعة تنخفض في حال كانت التغذية غير سليمة، وإن كان هناك نقص الفيتامينات والمعادن والماغنيسيوم وفيتامين c، لافته إلى أهمية طبق السلطة ضمن الوجبات الغذائية في الشتاء.

وأشارت إلى أن ما يتردد حول عدم شرب المشروبات الباردة في الشتاء ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أن تناول المشروبات المثلجة ترفع برودة الجسم داخليًا وتجعله متكافئ مع برودة الجو وهذا أمر جيد ومفيد.

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