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الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا

الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فعالية لقاحات كورونا
https://almnatiq.net/?p=1085058
المناطق_وكالات

صرحت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن لقاحات كوفيد-19 صارت أقل فعالية بدرجة طفيفة على ما يبدو في منع الإصابات الحادة والوفاة لكنها توفر “حماية كبيرة”.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن السلالة أوميكرون التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا وهونج كونج الشهر الماضي رصدتها حتى الآن 77 دولة وإن من الممكن أن تكون موجودة في معظم أنحاء العالم لكن يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها “معتدلة”.

وقال في إيجاز على الإنترنت “ينتشر أوميكرون الآن بمعدل لم نشهده في أي سلالة أخرى سابقة… حتى إن كان أوميكرون يسبب أعراضا مرضية أقل حدة فإن هذا العدد من الإصابات به يمكن أن يقوض مرة أخرى النظم الصحية غير الجاهزة”.

وقال مايك رايان مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات لم تفشل وإنها توفر حماية كبيرة من الإصابات الحادة والوفاة.

وقال تيدروس دون تحديد “الأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 الحاد والوفاة به وانخفاض في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس”.

وأشار تيدروس إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كوفيد-19 لجميع سكانها البالغين على الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى أدلة على فعالية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.

وقال “تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)”.

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