السياحة تستهدف 60 مليون زيارة و800 ألف وظيفة

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قال أحمد الخطيب وزير السياحة، إن الوزارة تستهدف الوصول إلى 60 مليون زيارة، والانتقال من 700 ألف إلى 800 ألف وظيفة بنهاية عام 2022. وأوضح الخطيب أن الوظائف في قطاع السياحة ارتفعت من 680 ألف وظيفة بنهاية عام 2020 إلى 700 ألف وظيفة، في وقت يسجل فيه القطاع انخفاضاً بالوظائف على المستوى العالمي.

وأضاف أنه على الرغم من أن عام 2021 كان صعباً على القطاع بعد جائحة كورونا، إلا أنه تم تحقيق نمو في الأرقام بشكل كامل، من ضمنها نمو تاريخي في السفر والسياحة الداخلية، التي تعد سوقا داخليا قويا جداً، إذ بلغ عدد الزيارات 54 مليون زيارة. وأشار إلى أن ميزانية الحكومة خصصت أكثر من 3 مليارات ريال لوزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وهذه الميزانية تعتبر تاريخية، مبينا أن ذلك يؤكد أهمية القطاع ومساهمته في رؤية 2030 .

وأضاف أن أولويات هذه الميزانية تتضمن تطوير الوجهات السياحية، والأنظمة والتشريعات وجذب الاستثمارات، وتطوير وتدريب العناصر البشرية في قطاع السياحة. وأشار إلى أن قطاع الفنادق والشقق الفندقية سيكون من الأولويات وذلك بالنظر إلى المشاريع الكبيرة مثل البحر الأحمر والدرعية.