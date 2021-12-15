رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية

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أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ،اليوم الثلاثاء، ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع الأطراف المعنية خاصة وأن البلاد مقبلة على العطلة المدرسية واحتفالات نهاية رأس السنة الإدارية

من جهته، كشف وزير الصحة علي مرابط في تصريح صُحفي له بعد انتهاء الاجتماع، أنّ الوضع الوبائي في تونس مستقر، في حين أنّ الوضع العالمي مقلق فيما يخص انتشار متحور “أوميكرون”، وهذا ما جعل وزارة الصحة تتخذ إجراءات حمائية منذ غرة ديسمبر في المعابر الحدودية.

كما أكد وزير الصحة أنّ الحكومة جاهزة لكل الاحتمالات ومستعدة لأي طارئ إذ تم تجهيز المستشفيات واعداد مسالك كوفيد واسرة الإنعاش والأوكسيجين، وتم القيام بعمليات بيضاء الخميس الفارط في عدد من المستشفيات، كما سيتم غدا الشروع في عمليات بيضاء أخرى على المستوى الجهوي.