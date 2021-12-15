كبير المسؤولين الطبيين في “موديرنا”: “دلتا” و”أوميكرون” قد يتحدان ليشكلا متحورًا جديدًا قاتلًا

المناطق_وكالات

حذر كبير المسؤولين الطبيين في شركة “موديرنا” الدكتور بول بيرتون، من أن نوعًا جديدًا قاتلًا من فيروس كورونا قد يكون في الطريق في حالة أصيب شخص واحد بسلالتي أوميكرون ودلتا في نفس الوقت.

وقال بيرتون – في بيانه أمام مجلس العموم البريطاني وفق ما أوردته صحيفة “إكسبريس” البريطانية – إن عدوى كوفيد-19 عادة ما تتضمن فقط سلالة متحولة واحدة، في حالات نادرة اثنتين، ومن المحتمل أن تكون من مصادر مختلفة، ولكن إذا أصاب المتغيران نفس الخلية، فقد تكون قادرة على مبادلة الحمض النووي وتشكيل نسخة جديدة تمامًا من الفيروس.

وحذر بيرتون من أن الأعداد المرتفعة لحالات دلتا وأوميكرون المنتشرة حاليًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة تجعل هذا السيناريو المروع أكثر احتمالًا.

وفي حديثه إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا في البرلمان، قال ويتي إنه من الممكن “بالتأكيد” حدوث هذه العملية وقد ينتج عنها متغير قاتل يشكل خطرًا أكبر من السلالات المتحورة الأخرى.