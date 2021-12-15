أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من 2022

المناطق_وكالات

رفعت «أوبك» أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من 2022 لكنها أبقت على توقعاتها للنمو للعام بأكمله دون تغيير، مبيِّنة أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.

وقال التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط ظل دون تغيير مقارنة بتقييم الشهر الماضي، حيث أظهر نمواً قدره 5.7 مليون برميل يومياً في 2021 ومع ذلك تم تعديل الطلب على النفط أعلى في النصف الأول من العام الجاري وسط استهلاك وقود نقل أفضل من المتوقع.

وأشار تقرير المنظمة عن شهر ديسمبر إلى أن الاستهلاك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقابله تقدير منقح تنازلياً خلال الربع الثالث من 2021 بسبب زيادة حالات وباء كورونا وانخفاض الإنتاج الصناعي في الصين فضلاً عن تسهيل استعادة وقود النقل في الهند.

وأضاف التقرير أنه تم تعديل الطلب بشكل أقل قليلاً لمراعاة تدابير احتواء الجائحة في أوروبا والتأثير المحتمل لمتغير أوميكرون الجديد، كما تم الحفاظ على توقعات 2022 دون تغيير عند نمو في الطلب بـ4.2 مليون برميل يومياً، وتوقع التقرير أن يكون تأثير متغير أوميكرون الجديد خفيفاً وألا يدوم طويلاً، حيث أصبح العالم مجهزاً بشكل أفضل لإدارة أزمات الجائحة والتحديات المرتبطة بها إضافة إلى النظرة الاقتصادية الثابتة في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.