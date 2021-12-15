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من البرتغال إلى سنغافورة ..رقم قياسي لأطول رحلة بالقطار

من البرتغال إلى سنغافورة ..رقم قياسي لأطول رحلة بالقطار
https://almnatiq.net/?p=1085118
المناطق_وكالات

يعتقد الخبراء أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد لأطول رحلة سكة حديد متواصلة، وذلك بفضل افتتاح خط سكة حديد في لاغوس في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أتاح السفر من لاغوس في جنوبي البرتغال وصولاً إلى سنغافورة بالقطار، مع إجراء بعض التغييرات فقط.

وتنقل صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن الخبراء قولهم إن الرحلة التي يبلغ طولها 11.654 ميلاً، ما يزيد على 18755.3 كيلومتراً بقليل، يمكن أن تتم في فترة 21 يوماً. وتتفوق تلك الرحلة على أطول رحلة سابقة بالقطار بنحو ألف ميل (1609 كيلومترات)، وقد أصبحت ممكنة بفضل افتتاح خط سكة حديد في 2 ديسمبر يربط بين العاصمة فيينتيان وبلدة بوتن في لاوس بالقرب من الحدود الصينية. وقد تم احتساب مدة الرحلة التي تتطلب بعض التغييرات القصيرة بين المحطات من قبل مستخدمي موقع «رديت» بمساعدة مدير محطة سابق في لندن يدعى مارك سميث.

بدءاً من المحيط الأطلسي في لاغوس بالغارف في البرتغال سوف تشق القطارات طريقها عبر أوروبا وسيبيريا، ثم تتوجه جنوباً عبر الصين ولاوس وتايلند وماليزيا قبل أن تنتهي بسنغافورة.

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