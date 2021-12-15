المملكة تؤكد اهتمامها بتعزيز أواصر التعاون الدولي إزاء مكافحة الفساد

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أكدت المملكة العربية السعودية أن مكافحة الفساد تستدعي من الجميع حشد الجهود وتعزيز أواصر التعاون على جميع الأصعدة لمكافحة هذه الآفة بصورها وأشكالها كافة.