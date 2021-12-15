اليوم.. انطلاق العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة «أ»

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنطلق اليوم فعاليات العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة فئة «أ»، وذلك في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب مدينة الرياض.