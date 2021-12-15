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تعرّف على أعراض الإصابة بالتهاب القولون التقرحي وطريقة علاجه

تعرّف على أعراض الإصابة بالتهاب القولون التقرحي وطريقة علاجه
https://almnatiq.net/?p=1085155
المناطق _ متابعات

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي: إن التهاب القولون التقرحي، هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة ويتميز بالتهاب متواصل للطبقة السطحية من الغشاء المخاطي للقولون، والمستقيم مع تقرحات فيها.

 

وأوضحت الجمعية وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس” ، أن أسبابه مجهولة، ولكن الأطباء يرجحون أنه بسبب العوامل الوراثية والاختلال الوظيفي في جهاز المناعة والتغيرات الطارئة على بكتيريا الأمعاء الطبيعية.

 

وأشارت إلى أن أعراضه تتمثل في الإسهال المختلط بالدم، وآلام أسفل البطن، والانتفاخ، وفقدان الوزن، والتعب، وتراجع القدرة على بذل المجهود.

 

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في أقرب وقت ممكن، لتجنب المخاطر الجسيمة، التي قد تترتب على الالتهاب مثل سرطان القولون.

 

ويشمل العلاج الأدوية المضادة للالتهاب والمثبطة لجهاز المناعة، وفي الحالات الشديدة يصل الأمر إلى الجراحة مثل استئصال

القولون، والمستقيم.

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