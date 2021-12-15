أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 15 ديسمبر 2021

المناطق _ متابعات

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء 15 ديسمبر 2021، فيما استقرت أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 213.95 ريال (57.03 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 187.21 ريال (49.90 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، إلى 160.46 ريال (42.77 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.80 ريال (33.27 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، انخفاضاً إلى نحو 6654 ريال (1774 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1498 ريال (399.21 دولار).

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، متأثرة بالتساوي بانخفاض عائدات السندات وارتفاع الدولار في حين يترقب المستثمرون أي إشارة عن كيف سينهي البنك المركزي الأمريكي إجراءات التحفيز المتعلقة بالجائحة في اجتماعه المقرر في وقت لاحق اليوم.

ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1787.50 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0616 بتوقيت جرينتش. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1787.90 دولار.

وارتفع سعر الدولار مما يجعل الذهب أغلى على المشترين بعملات أخرى في حين حومت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند أدنى مستوياتها في أسبوع الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وسيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.