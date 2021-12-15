“حرّات المدينة المنورة وجبالها ” .. ندوة علمية بجامعة طيبة غداً

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تنظم جامعة طيبة بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة غداً, ندوة علمية بعنوان “حرّات المدينة المنورة وجبالها ..

دراسة جيولوجية تاريخية وجغرافية”, بمشاركة باحثين وأكاديميين متخصصين, وذلك بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

ويتضمن برنامج الندوة عدة أوراق عمل تناقش على مدى جلستين موضوعات الآثار في جبال المدينة المنورة وحرّاتها وأوديتها,

وأثر جبال وحِرار المدينة المنورة في تحديد طرق القوافل التجارية والحج والعمرة, وتستعرض حالة حرّات المدينة المنورة بوصفها

مصدراً للطاقة المتجددة ” الطاقة الحرارية الأرضية “.

وسيستعرض الباحثون المشاركون في الندوة النشاط البركاني في الحقول البركانية حول المدينة المنورة, والنشاط الزلزالي حول

المنطقة, والتعرّف على مسبباته وسبل درء مخاطره, وأثر حرّات وجبال المدينة المنورة على التنمية السياحية المستدامة,

كما تتطرق الندوة لعدة جوانب جغرافية ودراسات علمية وكتابات الرحالة المتعلقة بحرّات وجبال منطقة المدينة المنورة,

فيما خصّصت الجامعة منصة افتراضية لحضور الندوة – عن بعد – والمشاركة في برنامجها العلمي.