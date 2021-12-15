حصيلة زلزال إندونيسيا.. تدمير نحو 350 منزلًا وتشريد 800 شخص

المناطق _ وكالات

قال مسؤول في إندونيسيا اليوم الأربعاء، إن الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الثلاثاء، وهز أجزاء من المنطقة الشرقية لإندونيسيا، دمر نحو 350 منزلًا وأدى إلى تشريد نحو 800 شخص.