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لتجنب الاحتيال المالي.. “البنوك السعودية” توجه تنبيهًا حول تحديث البيانات الشخصية

لتجنب الاحتيال المالي.. “البنوك السعودية” توجه تنبيهًا حول تحديث البيانات الشخصية
https://almnatiq.net/?p=1085182
المناطق _ متابعات

وجهت البنوك السعودية تنبيهًا للعملاء حول تحديث البيانات لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي.

وقالت «البنوك السعودية» عبر حسابها بموقع «تويتر»: «إذا غيرت أي من بياناتك الشخصية عليك تحديثها مع البنك لتجنب أي محاولة احتيال مالي».

وفي وقت سابق كشفت اللجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عن أساليب الاحتيال المتعددة، مشيرة إلى أن هدفها واحد، وهو إقناع العملاء بمصداقيتهم من أجل الاحتيال على الأموال.

وقال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبر موقع «تويتر»: «للاحتيال أساليب متعددة لإقناعك بمصداقيتهم»؛ حيث جاءت الأساليب كالآتي:

  • انتحال صفة جهات رسمية وادعاء وجود إيداعات مستحقة لك.
  • انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمار بنسب أرباح عالية.
  • تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك.
  • إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلا صفة جهة معروفة

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