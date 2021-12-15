لتجنب الاحتيال المالي.. “البنوك السعودية” توجه تنبيهًا حول تحديث البيانات الشخصية

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وجهت البنوك السعودية تنبيهًا للعملاء حول تحديث البيانات لتجنب أي محاولة للاحتيال المالي.