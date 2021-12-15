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شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين

شؤون الحرمين تدشن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين
https://almnatiq.net/?p=1085204
المناطق _ متابعات

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس في مبنى الرئاسة بمكة المكرمة، جهاز المصحف

الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة “برايل”.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الجهاز

يشجع المكفوفين، على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به،لافتاً النظر إلى أن مثل هذا المشروع يسهل على الكفيف قراءة

القرآن الكريم وتدبره خاصة وأنه يقوم بتحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف

العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور

والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.

ونوه بما توفره القيادة الرشيدة -حفظها الله- من إمكانيات ودعم، خاصة أمام الثورة المعلوماتية والتقنية التي يجب العمل الجاد من

خلالها للخروج بمثل هذه المشاريع، وتسخير وسائل التقنية لخدمة الإسلام والمسلمين والتسهيل عليهم.

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