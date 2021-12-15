فيديو| أمطار رعدية على 6 مناطق.. والوطني للأرصاد يحذر

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المناطق ـ متابعات

حذر المركز الوطني للأرصاد، المواطنين اليوم الأربعاء، بسبب تغيرات حالة الطقس، إذ من المقرر سقوط أمطار على عدد من المدن تكون رعدية أحيانًا.

 

وبحسب بيان لـ المركز الوطني للأرصاد، فإنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على “مكة والمدينة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم”.

 

وأكد المركز أن هطول الأمطار سيكون مصحوبا برياح نشطة، داعيا إلى توخي الحذر.

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